Huisartsen op Texel: kom niet naar ons eiland

De huisartsen op Texel vragen toeristen niet meer naar het eiland te komen in verband met het coronavirus. Volgens de gezamenlijke artsen denken sommigen dat het eiland virusvrij is, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet het geval.

„Texel heeft een grote kwetsbare en oudere populatie. Die willen we graag zoveel mogelijk beschermen”, aldus de artsen. Zij vrezen dat de stroom toeristen juist tot een snellere verspreiding van het virus zal leiden en een grotere druk op de Texelse gezondheidszorg zal leggen als de situatie uit de hand loopt. „Ons doel is het ook in de toekomst beheersbaar te houden.”

„We hebben begrepen dat de Duitse Waddeneilanden al op slot zijn. Wij hebben bij de gemeente de noodklok geluid en ook aangedrongen op een Texelse lockdown, maar daaraan is tot nu toe geen gehoor gegeven. Wij zien tot nu toe dat nog elke dag nieuwe groepen toeristen arriveren. Wij hopen dat Nederlanders zich houden aan de landelijke adviezen: blijf zoveel mogelijk thuis.”