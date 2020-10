Huisarts verdacht van moord op aanstaande schoonmoeder

Justitie in Limburg verdenkt een 60-jarige Maastrichtse huisarts van moord op zijn aanstaande schoonmoeder. Hij zou in juli 2016 de 76-jarige vrouw opzettelijk en met voorbedachten raad van het leven hebben beroofd.

Ook de 55-jarige echtgenote van de huisarts is verdachte in deze zaak, evenals een notaris. Zij worden verdacht van het het vals opmaken van akten.

De bejaarde vrouw werd in november 2015 door haar dochter vanuit Frankrijk naar verpleeghuis Martha Flora gehaald, een privékliniek in Maastricht voor dementerende ouderen. De vriend van de dochter werd haar behandelend huisarts. Op 29 juli 2016 overleed de vrouw.

In maart 2017 startte het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek na een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd over misstanden bij Martha Flora. Het ging daarbij om een verband tussen het overlijden van de vrouw en de handelwijze van de huisarts. In februari 2018 werd de arts opgepakt, waarna hij enige tijd vast zat. De rechtbank liet hem in mei 2018 onder voorwaarden weer gaan, maar hij bleef verdachte.

Het OM verdenkt de man van moord, het opzettelijk iemand in hulpeloze toestand brengen en valsheid in geschrifte. Later werden nieuwe beschuldigingen aan het dossier toegevoegd; bedreiging en smaad en laster jegens een 69-jarige man. Die zaak speelde volgens het OM in juni 2019. Het OM wil hierover verder niets kwijt.

Volgende week vrijdag vindt in de rechtbank in Roermond een eerste voorbereidende zitting plaats rond de arts en zijn vrouw. De notaris is een week later aan de beurt voor dezelfde rechtbank.