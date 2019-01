Huisarts Rouveen voert actie voor apotheek

Huisarts Alireza Pezeshki Nia (44) werkt drie jaar in Rouveen. Het bevalt goed, maar er is ook een probleem: er is geen apotheek en die moet er wat de huisarts betreft wel komen. Hij voert actie.

Pezeshki Nia, aangesloten bij de Huisartsenpraktijk Rouveen, volgde drie jaar geleden huisarts Van der Struys op die meer dan 25 jaar in het vak zat. De praktijk is met 3300 patiënten uit de kluiten gewassen.

„Het zijn lieve, open, toegankelijke mensen. Ik heb het enorm naar mijn zin in Rouveen”, zegt Pezeshki Nia. De van oorsprong uit Iran afkomstige arts werkte eerder als cardioloog bij het ziekenhuis Isala in Zwolle.

Toch werd één probleem voor de geneesheer de afgelopen jaren steeds nijpender: er is geen apotheek in Rouveen en die zou er wel moeten zijn. Nu is het zo dat de apotheek in Staphorst dagelijks bezorgt in Rouveen. Het afhaalpunt is in de bibliotheek.

Acuut

De apotheek in Staphorst functioneert volgens de arts prima en ook het bezorgen gaat op zich goed, maar toch is het probleem volgens Pezeshki Nia groot. „Veel patiënten, het zijn er rond de 300, hebben regelmatig en snel medicatie nodig. Die kunnen niet een dag of een dagdeel wachten en soms zijn ze niet in de gelegenheid om de medicatie op te halen. Ik vind dit medisch niet verantwoord. Er moet wat gebeuren. Het komt regelmatig voor dat er een patiënt is die acuut medicatie nodig heeft. Als buren en kinderen niet in de gelegenheid zijn om de medicijnen af te halen, moet deze persoon wachten. Soms is dat gevaarlijk.”

De huisarts vindt een apotheek noodzakelijk voor zijn grote praktijk. Zelf een dergelijke voorziening openen in het dorp is echter niet mogelijk. De Wet op de geneesmiddelenvoorziening schrijft voor dat de afstand tussen de eerste patiënt van de praktijk en de apotheek maximaal 4,5 kilometer mag zijn. Het is echter vier kilometer, gerekend van Oude Rijksweg 435 tot aan het Medisch Centrum in Staphorst. Rouveen komt 500 meter tekort.

Advocaat

Het mag dus niet van het ministerie. „Twee derde van mijn patiënten woont verder dan 4 kilometer bij de apotheek vandaan. Soms is het wel 8 of 9 kilometer. Ik ben geneesheer en ik vind dit onverantwoord. Mijn advocaat is ermee bezig.”

De huisarts weet dat het „een lastig verhaal is. De wet is tegen mij, maar ik vind dat mensen voorop moeten staan en niet de regels. Ik geef niet op. Ik wil dit geregeld hebben. Niet voor mezelf, maar voor mijn patiënten. Ik vecht voor goede zorg en dit hoort daarbij.”

Rouveen heeft al een jaar of dertig geen eigen apotheek meer. Het probleem werd gedurende de jaren groter en groter; volgens Pezeshki Nia komt dit door het overheidsbeleid dat propageert dat mensen langer thuis blijven wonen. Daar hoort vaak medicatie bij. „De geneesmiddelenwet is oud en strookt niet meer met de praktijk.”

Zijn advocaat is ermee bezig, maar er liggen ook lijsten in de wachtkamer. Iedereen die de praktijk bezoekt, mag zijn naam invullen, met de wens voor een apotheek. De huisarts hoopt en verwacht zo honderden handtekeningen in te zamelen die hij kan overleggen aan het ministerie van VWS om zijn wens kracht bij te zetten.

Apotheekhoudend huisarts

Mocht de arts zijn gelijk halen, dan zijn er twee opties: of een derde partij komt naar Rouveen om een apotheek op te starten, of de arts doet het zelf. Dan wordt hij apotheekhoudend huisarts.

Dat betekent dat hij en wellicht ook anderen op cursus moeten om een licentie te krijgen, want apotheker ben je niet zomaar. Dat heeft de huisarts ervoor over. „Ik ben bereid dat te gaan doen, als het nodig is.”

Op den duur wil Pezeshki Nia dat er een medisch centrum komt in Rouveen. De gesprekken hierover zijn gaande.