„Huisarts registreert alcoholmisbruik niet”

Huisartsen registreren alcoholmisbruik door patiënten niet of nauwelijks. Dat komt doordat de alcoholproblemen vaak niet worden herkend door artsen, stelt gezondheidswetenschapper Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht (UM) in een promotieonderzoek.

Op alcoholgebruik van patiënten rust volgens haar nog altijd een taboe waardoor een open gesprek daarover vaak niet plaatsvindt. Volgens Abidi is bij minder dan 1 procent van de patiënten met een drankprobleem dat ook terug te vinden in de informatiesystemen van huisartsen.

„Dat huisartsen alcoholmisbruik niet registreren kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Hierdoor circuleert incomplete informatie tussen zorgverleners, met alle risico’s van dien. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van het huisartseninformatiesysteem met de apotheek. Sommige medicijnen gaan echt niet samen met alcohol”, zegt Abidi.

Volgens de onderzoekster heeft ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking „een problematische relatie” met alcohol.

De wetenschapper deed onderzoek bij negen Eindhovense gezondheidscentra waar huisartsen werken. In totaal namen bijna 2350 patiënten deel aan de studie. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Current Medical Research and Opinion.