Huisarts opgepakt om illegale medicijnenhandel

Een huisarts uit Rotterdam is afgelopen week samen met een plaatsgenoot opgepakt vanwege illegale handel in medicijnen. Het gaat onder meer om kalmerende middelen, sterke pijnstillers en geneesmiddelen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De zaak kwam aan het rollen toen de politie halverwege vorig jaar een anonieme tip kreeg dat een 55-jarige Rotterdammer zou handelen in medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. De huisarts wordt ervan verdacht dat hij de recepten uitschreef voor de medicijnen die illegaal werden verhandeld. De huisarts was nog maar enkele uren per week aan het werk in zijn vroegere praktijk.

De politie vermoedt dat het tweetal al zeker een jaar op deze manier werkte. De Rotterdammers, die dinsdag werden aangehouden, zitten voorlopig nog vast.