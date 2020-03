Huisarts heeft zelf corona: Meeste zorg over mijn patiënten

Huisarts E. A. van Gijssel (60) uit het Overijsselse Hasselt is besmet met het coronavirus. Hij zit sinds maandag met zijn vrouw in quarantaine. „Het moeilijkst vind ik dat ik misschien mijn eigen patiënten heb besmet.”

Wanneer ontdekte u dat u het virus hebt opgelopen?

Van Gijssel, inwoner van de gemeente Zwartewaterland, donderdagochtend per telefoon: „Afgelopen maandag om kwart over één belde de GGD. Ik kreeg te horen dat een patiënt van mij, die in het Isala ziekenhuis in Zwolle ligt, de coronabesmetting heeft. En dat ik een hoog risico liep om ook besmet te zijn. Ik stopte direct mijn werk op de huisartspraktijk. Dinsdag bleek uit een test dat ik inderdaad corona heb opgelopen.”

Hebt u een idee hoe de patiënt in Zwolle u besmet heeft?

„De patiënt hoestte flink, vermoedelijk ben ik zo besmet geraakt. Ik ken de persoon al lang. Vanwege onze band ging ik zelfs op een hoekje van het bed zitten.”

Had u klachten?

„Sinds vorige week woensdag had ik last van hoesten en kampte ik een beetje met een benauwd gevoel. Ik had een verstopte neus, geen loopneus. Vorige week heb ik mijn temperatuur gemeten en bleek dat ik geen koorts had. Ik voelde en voel me ook niet zwaar ziek.

Zondag was ik samen met andere huisartsen nog druk bezig om voor deze ongekende coronacrisis een noodplan te maken. Dat is erop gericht kwetsbare mensen te beschermen en patiëntenstromen te scheiden om de kans op besmetting te verkleinen. We willen voorkomen dat zorgmedewerkers hele groepen besmetten.”

U zou zelf afgelopen week patiënten kunnen hebben besmet?

„Ja, dat baart me het meeste zorgen. Dat vind ik het zwaarst. Ik heb afgelopen week diverse patiënten op spreekuur gehad en thuis bezocht. Met name over de kwetsbaren zit ik in. We hebben te maken met een besmettelijk virus. Een coronapatiënt steekt gemiddeld ongeveer twee tot drie anderen aan. Bij mij kwam het gevaar uit een klein hoekje, het puntje van een ziekenhuisbed. Buiten op straat lopen nu zogezegd de leeuwen rond. Mijn medewerkersteam is ook getest op corona. Gelukkig is niemand positief getest. Dat is een geruststelling.”

Tijdens een ongekende crisis in de zorg kunt u als arts niet naar patiënten toe. Frustrerend?

„Ja. Toch kan ik thuis gelukkig wel aan de slag. Ik ben maar matig ziek, mijn eetlust is iets minder dan gebruikelijk. Ik blijf meedoen in de strijd tegen het coronavirus. Ik heb afgelopen dagen patiënten gebeld. Zeker de mensen met wie ik contact heb gehad. Er heerst onder hen veel spanning en onzekerheid. Ik houd me vast aan een oud motto in ons vak: Je kunt mensen soms genezen, maar altijd troosten.

Ik geef collega-huisartsen online adviezen hoe ze zich het best kunnen beschermen. Doelbewust ben ik open over mijn besmetting. In nauw overleg met burgemeester Bilder van Zwartewaterland leg ik bijvoorbeeld in de media uit wat mij is overkomen.”

Hoe ervaart u het om samen met uw vrouw in thuisisolatie te zitten?

Van Gijssel, lid van de PKN Hasselt: „Ik vind er niks aan. Ik houd van naar buiten gaan en bewegen, maar dat kan nu even niet. We wonen wat afgelegen en hebben een grote tuin, daar ben ik af en toe te vinden. Maar ik houd wel voldoende afstand tot mensen. We krijgen hulp vanuit onze kerkelijk gemeente. Mensen zetten boodschappen op een stoepje aan het begin van het tuinpad, zodat we niet met elkaar in aanraking komen. De steun van een Bijbelstudiegroep uit onze kerkelijk gemeente is hartverwarmend. We krijgen bijvoorbeeld bemoedigende liederen toegestuurd.”

Hoe ziet u de nabij toekomst?

„We staan aan het begin van een lange, zware tijd. Mijn grote zorg is dat nu een groot deel van de reguliere zorg stilligt. Met alle risico’s van dien. Mensen die klachten hebben, stellen hun bezoek aan de huisarts waarschijnlijk uit. Terwijl ze een ernstige ziekte onder de leden kunnen hebben.

Ik ben ook kaderhuisarts ggz en spreek mensen met psychische klachten. Mensen die mentaal kwetsbaar zijn, kunnen in deze zware tijden makkelijk angstig worden en in de war raken. Hulpverleners helpen hen nu vaak alleen via de telefoon. Terwijl juist nu een persoonlijk bezoek goed zou zijn voor die kwetsbaren.

Als ik weer beter ben verklaard, kan ik gelukkig weer patiënten bezoeken. Ik heb dan weerbaarheid opgebouwd tegen het virus en ben als het ware bijzonder beschermd.”