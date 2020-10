Huisarts Bonaire overleden na coronabesmetting

Een huisarts uit Bonaire is in de nacht van dinsdag op woensdag op Curaçao in het CMC-ziekenhuis overleden. De arts was besmet met Covid-19 en was eerder wegens complicaties van Bonaire naar Curaçao gebracht.

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat de arts geen corona meer had. Kort daarop is hij echter toch overleden, meldt de overheid van Bonaire.

Het is de tweede persoon die op Curaçao overlijdt na een coronabesmetting. In maart overleed een Nederlandse toerist in het ziekenhuis. Op Bonaire zijn twee mensen overleden die waren besmet met het coronavirus.