Een woonhuis in het Friese dorp Stiens is volledig verwoest door een grote brand. Dat meldt de brandweer. Een woordvoerder zei dat het nog niet bekend is of er nog mensen in het gebouw zijn.

De brandweer rukte rond 03.30 uur uit vanwege de brand aan de Moundyk. Al snel was duidelijk dat het huis waar de brand woedde niet meer te redden was. De brandweer probeert de omliggende huizen te beschermen tegen het vuur.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.