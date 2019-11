Huis 'verborgen' gezin Ruinerwold leeggehaald

De boerderij in Ruinerwold waar een gezin jarenlang 'verborgen' gezeten heeft, is maandag leeggehaald. Dit op verzoek van de bewoners. Dat meldt RTV Drenthe. Een verhuisbedrijf heeft de spullen uit de boerderij meegenomen.

In het huis woonde vader Gerrit Jan van D. met zijn zes kinderen sinds 2010 in afzondering. Het huis wordt gehuurd door de Oostenrijker Josef B. Zowel Josef B. als Gerrit Jan van D. zit vast. De persoonlijke spullen van de bewoners worden, zolang het nodig is, opgeslagen. Het leeghalen van het pand is mogelijk, omdat het strafrechtelijk onderzoek op die plek afgerond is. Wel blijft het pand de komende tijd bewaakt.

Gezin Ruinerwold volgelingen van Moonsekte

Wat weten we van Ruinerwold?