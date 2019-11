Huis van neergeschoten advocaat verzegeld

Het huis van de woensdagochtend neergeschoten advocaat Philippe Schol is door de politie verzegeld. De rust lijkt buiten op straat al te zijn teruggekeerd. Wel zoeken enkele journalisten nog naar informatie.

Schol werd in de buurt van zijn woning aan de Losserstrasse in de Duitse grensplaats Gronau neergeschoten. Volgens onbevestigde berichten gebeurde dat terwijl hij zijn hond uitliet.

Het sporenonderzoek op straat is afgerond. Een tent die was opgezet op de plek van de schietpartij, is alweer verwijderd.