Huis omgekomen verdachte in Brabant doorzocht

De politie heeft dinsdag in Beers het huis doorzocht van de overleden man die in Roemenië wordt verdacht van de moord op een 11-jarige meisje vorige week. De doorzoeking is gedaan op verzoek van de Roemeense autoriteiten, meldde het Openbaar Ministerie in Den Bosch dinsdag.

De 46-jarige man vertrok na het misdrijf snel naar Nederland. De Roemeense politie was dringend naar hem op zoek, maar maandag kwam hij om het leven bij een verkeersongeval in het Brabantse Escharen. Waarschijnlijk ging het om zelfdoding door een frontale botsing met een vrachtwagen.

Volgens het OM is tot dusver geen enkele aanwijzing gevonden dat de vrouw van de gevluchte en omgekomen Brabander iets met de zaak te maken heeft. Dat werd gesuggereerd op social media, maar daar is geen sprake van, aldus het OM.

Het Roemeense onderzoek loopt nog. De Nederlandse politie ondersteunt de Roemeense politie waar dat nodig is.