Op een woning aan de Korhoenstraat in Tilburg is afgelopen nacht geschoten. Niemand raakte gewond. De dader is nog spoorloos.

Na een melding zagen agenten kogelgaten in een rolluik van de woning. Uit camerabeelden blijkt dat er één iemand op een scooter stopte voor de woning ten tijde van de beschieting. Die persoon reed daarna weg.