Huis-aan-huiskranten in nood na wegvallen advertentie-inkomsten

De huis-aan-huiskranten verkeren in financiële problemen. Door de gevolgen van het nieuwe coronavirus zijn de inkomsten uit advertenties enorm teruggelopen. Om de gratis kranten toch uit te kunnen blijven geven, is dringend geld nodig, zegt branchevereniging NNP. In een brief aan het kabinet wordt woensdag om financiële hulp gevraagd.

„Er zijn nu al huis-aan-huiskranten die noodgedwongen minder vaak kunnen verschijnen omdat de kosten hoger zijn dan de advertentieopbrengsten”, reageert Roy Keller van de NNP. „Hierdoor komt de lokale nieuwsvoorziening in gevaar, juist in een periode dat de behoefte daaraan het grootst is”.

In Nederland zijn zo’n 400 huis-aan-huiskranten.