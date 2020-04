Huis-aan-huiskranten boos op Utrecht wegens hoger beroep

Lokale en regionale huis-aan-huiskranten zijn boos op de gemeente Utrecht nu in cassatie is gegaan tegen de uitspraak dat ja-ja-stickers niet verplicht kunnen worden gesteld om huis-aan-huisbladen te ontvangen. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde eerder dat dit tegen de persvrijheid is.

Branchevereniging NNP doet een beroep op de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen om „snel weer bij zinnen te komen”. „In een tijd dat we elkaar hard nodig hebben en de informatievoorziening naar kwetsbare groepen, die vrijwel de hele dag binnen zitten, belangrijker is dan ooit, besluit Utrecht om de oorlog tegen de regionale en lokale journalistiek doodleuk door te zetten”, aldus de NNP in een reactie op de beslissing van Utrecht.

Het stadsbestuur besloot vrijdag toch te proberen om de ja-ja-sticker door te drukken. Utrecht verwacht dat de Hoge Raad pas over anderhalf jaar uitspraak doet. Ze probeert ondertussen een variant te bedenken waarbij de gratis kranten worden ontzien. In deze variant mogen zij weer worden bezorgd bij huishoudens zonder sticker.

Eerder lieten ook minister Arie Slob (Media), de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging van Journalisten al weten dat het besluit van Utrecht de doodsteek voor lokale journalistiek kon zijn.