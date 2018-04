Huilende Belgische (15) op station Rijssen weer terug in Brugge

Een 15-jarig meisje uit België dat deze week huilend werd aangetroffen op het treinstation van Rijssen, is weer veilig thuis bij haar ouders in Brugge. Daarover schrijft de politie van Rijssen-Holten op haar Facebookpagina.

Het meisje stapte afgelopen woensdag op de trein naar Rijssen voor een afspraak met een jongen die ze had leren kennen via internet. Eenmaal aangekomen bleek die echter in geen velden of wegen te bekennen.

Wie zich wel op het station bevond, was een 21-jarige vrouw die zich ontfermde over het meisje uit Brugge. Na enig speurwerk wist de vrouw bovendien contact te leggen met de 17-jarige jongen die de Belgische had uitgenodigd om naar Rijssen te komen.

De ouders van de jongen belden daarop de moeder van het meisje om uit te leggen wat er was gebeurd. Besloten werd het meisje een nacht in Rijssen te laten slapen. De volgende dag is ze door de jongen en zijn ouders teruggebracht naar Brugge.

Op Facebook geeft de politie de 21-jarige vrouw een groot compliment: „Dit is Naastenliefde, met een hoofdletter N, en daar worden wij heel blij van!”