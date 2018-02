Hub L. in cassatie na straf voor zuurmoorden

Hub L. gaat in beroep bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling voor zijn rol bij de Limburgse zoutzuurmoorden. De 63-jarige verdachte blijft ontkennen dat hij een van de slachtoffers heeft doodgeschoten en meent dat hij onterecht is veroordeeld, zegt zijn advocate Françoise Landerloo donderdag in een toelichting.

De geruchtmakende moordzaak draait om de dood van twee Irakezen die in 2009 en 2011 verdwenen. Ze bleken door de leden van een Limburgs gezin te zijn gedood en hun lichamen werden opgelost in vaten vol zoutzuur. De restanten werden door het riool gespoeld.

De rechtbank sprak vader Hub L. eerder vrij van betrokkenheid maar het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem deze week tot zeven jaar celstraf voor het medeplegen doodslag. Volgens het hof is er genoeg bewijs dat hij het genadeschot heeft gelost, nadat zijn echtgenote Els L. als eerste had geschoten op een van de slachtoffers.