Huayu, Matthijs en Iris winnaars Christina Concours

Huayu Gu (piano, 11 jaar, Roermond), Matthijs van Delft (gitaar, 15 jaar, Berkel en Rodenrijs) en Iris van Nuland (viool, 18 jaar, Oss) zijn de winnaars van de eerste prijzen van de Nationale Finale van het Prinses Christina Klassiek Concours.

De 52e Nationale Finale werd als gevolg van de coronamaatregelen online uitgezonden en prinses Margriet maakte de winnaars bekend via een videoboodschap. Ruim vierhonderd jonge musici deden mee aan de selecties van het concours. Er werden er 23 uitgekozen om mee te doen aan de Nationale Finale.

„Opvallend was de deelname van eersteprijswinnaar Huayu Gu. Tijdens de regioselectie in Maastricht viel de elfjarige Huayu bijzonder op bij de professionele muziekjury en die hebben haar, hoewel ze eigenlijk te jong was bij wijze van uitzondering laten doorstromen naar de Nationale Finale”, aldus de organisatie van het concours.