HTM: pak niet de bus of tram naar het strand

Ook al wordt het de komende dagen mooi weer, toch vraagt vervoerder HTM aan inwoners van de Haagse regio geen gebruik te maken van de tram of bus om bijvoorbeeld naar het strand of park te gaan. De vervoerder wijst erop een aangepaste dienstregeling te rijden, zodat mensen uit zogenoemde vitale sectoren kunnen blijven rekenen op hun tram en bus.

„Met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand is de huidige capaciteit van tram of bus onvoldoende om meer reizigers veilig te vervoeren. Niet-noodzakelijke reizigers worden dan ook niet in tram of bus verwacht. Het afstand houden van elkaar kan niet in te volle trams of bussen”, aldus HTM. De vervoerder deed eerder ook al soortgelijke oproepen.

Woensdag meldde HTM nog meer bussen en trams te laten rijden. De vervoerder had de dienstregeling teruggeschroefd toen het coronavirus zich snel verspreidde. De laatste tijd reizen weer meer mensen met het openbaar vervoer. „Het is belangrijk dat reizigers afstand houden van elkaar in de voertuigen”, verklaarde HTM het besluit om meer materieel in te zetten.