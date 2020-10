HTM en RET passen dienstregeling aan door ziekteverzuim personeel

Vervoersbedrijf HTM past de dienstregeling voor de bus en RandstadRail aan. HTM zegt zich genoodzaakt te voelen tot deze stap vanwege de effecten van de voortdurende coronapandemie. Ook het Rotterdamse ov-bedrijf RET dunt de dienstregeling uit, maar alleen voor metro’s in de ochtend- en middagspits.

„Er is sprake van ziekteverzuim, mensen die getest moeten worden en thuis moeten wachten op de uitslag en mensen die in quarantaine moeten vanwege een besmetting in de omgeving”, zegt een woordvoerder van HTM. „Het is echt een optelsom van een aantal omstandigheden die vanwege de coronapandemie ervoor zorgen dat we onze dienstregeling moeten aanpassen.”

Voor alle buslijnen geldt per 19 oktober onder meer dat de extra ritten tijdens de spitstijden komen te vervallen. De frequentie van de meeste buslijnen wordt overdag verlaagd. Voor RandstadRail gaan de aanpassingen drie dagen later in. Dan gaat het onder meer over schrappen van een tramlijn. „Voor RandstadRail rijden we een dienstregeling van 90 procent en voor de bus van 80 procent ten opzichte van de huidige dienstregeling.”

De Rotterdamse vervoerder RET laat in de spitsuren ongeveer de helft minder metro’s rijden. Het ov-bedrijf verwacht dat de reizigers er niet zoveel hinder van zullen ondervinden. „Op de meeste lijnen zal eens in de tien minuten een metro rijden, en op sommige trajecten vaker omdat daar lijnen samenvallen”, aldus een woordvoerder. Ook bij RET worden de ritten geschrapt vanwege ziekteverzuim onder het personeel, met in het achterhoofd de verwachte daling van het aantal reizigers door de aangescherpte coronamaatregelen.

Vervoerders NS, Arriva, Keolis en het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB laten weten dat het aanpassen van de dienstregeling om deze redenen bij hen vooralsnog niet speelt. Dat geldt ook voor Transdev, het moederbedrijf van ov-bedrijven als Connexxion en Hermes. De NS schakelde tijdens de eerste golf, vanwege minder reizigers en collega’s, over op een basisdienstregeling. Maar dat is nu nog niet nodig, zegt een woordvoerder. „We houden een vinger aan de pols. We moeten wel genoeg mensen hebben en ook bij ons neemt het verzuim toe, maar dat heeft nu nog geen impact op de dienstregeling”, aldus de NS-zegsman.