Howick: Mensen  geven echt om je;  je staat stil van verbazing

De 13-jarige Howick wil het liefst zo snel mogelijk weer gewoon naar school. Hij reageerde zondag tegenover het ANP op het feit dat hij en zijn 12-jarige zusje zaterdag hoorden dat ze toch in Nederland mogen blijven. „Het is misschien gek, maar het meest van alles verheug ik me er nu op om weer gewoon naar school te kunnen gaan.”

„We merkten: mensen geven echt om je. Je staat stil van verbazing”, zei Howick zondag tegenover het NOS Jeugdjournaal. „Eerst denk je: huh, het is nep”, aldus Lili. Zij kijkt vooral uit naar goede nachtrust. „Na een jaar weer rustig kunnen slapen.” Volgens de kinderen gaat het nu met hun moeder ook weer beter.

Nu definitief vast is komen te staan dat ze mogen blijven, verlangen de kinderen vooral naar rust, stelt de advocaat van de kinderen in een verklaring. Via advocaat Flip Schüller doen de tieners dan ook een emotionele oproep aan de Nederlandse pers. „Lili en Howick willen niks liever dan gewoon weer puber zijn. De media-aandacht die er nu nog steeds voor hen is, is logisch. Maar voor de kinderen ook belastend. Mijn cliënten, twaalf en dertien jaar, willen naar huis. Het zou enorm helpen als iedereen hen nu even ruimte en afstand gunt.”

De moeder van de kinderen Lili en Howick voelt opluchting dat ze in Nederland mogen blijven. „Ik geloof het wel, maar moet het nog laten bezinken. Het is heel onverwacht”, zei de moeder zaterdag tegen een verslaggever van het AD. De krant filmde een telefoongesprek met haar kinderen, vlak nadat ze het nieuws hoorde.

Onacceptabel

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is „ongelooflijk blij” dat de kinderen in Nederland mogen blijven. „Niet alleen voor Howick en Lili, die hier in Neder- land thuishoren, maar ook voor Neder- land. De kinderrechten en het welzijn van kinderen hebben uiteindelijk overwonnen”, stelt ze in een verklaring.

Kalverboer zei onlangs dat „heel fundamentele rechten van kinderen” geschonden zouden zijn geweest als de uitzetting was doorgezet.

Ze zegt zich te blijven inzetten „voor een migratiebeleid waarin kinderrechten centraal staan.” Ze noemt het onacceptabel dat in Nederland nog steeds kinderen na tien jaar uitgezet kunnen worden en pleit voor een beter terugkeerbeleid, met korte procedures. „Laten we ervoor zorgen dat kinderen zoals Howick en Lili niet langer jarenlang in onzekerheid hoeven te leven.”

Alex Brenninkmeijer, voormalig Nationaal ombudsman, is blij „dat er aan deze dramatische situatie een eind is gekomen.” Hij vindt het klimaat in Nederland wel erg opgewonden. „De staatssecretaris staat onder grote druk van de samenleving. Het is hyperaandacht. Je krijgt overal uitgebreide commentaren en meningen over. Het maatschappelijk leven wordt daardoor heel erg onrustig. De andere kant ervan is: iedereen leeft mee. Dat is een heel goed teken. Het is ook democratie.”

Zacht

Ook in Den Haag overheerst de opluchting. Het besluit van staatssecretaris Harbers kan op bijna Kamerbrede instemming rekenen. „Eindelijk! De boodschap die heel Nederland al dagen roept, is overgekomen. Lili en Howick blijven thuis”, twitterde GroenLinksleider Klaver. Ook bij de coalitiepartijen vindt de staatssecretaris steun. „Soms moet je zacht zijn”, vindt Michel Rog (CDA). D66-leider Pechtold is eveneens verheugd. „Het welzijn van de kinderen dreigde vandaag in gevaar te raken, dat staat uiteindelijk voorop.” Joël Voordewind (CU) stelde: „Eindelijk duidelijkheid: Howick en Lili mogen blijven! Achter de schermen is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.”

PVV-leider Wilders is minder positief: „Tja dat krijg je dus als liegen, bedriegen, het jarenlang rekken van procedures en het negeren van tientallen rechterlijke uitspraken wordt beloond.”