„Howick en Lili zijn vreselijk aangeslagen”

Lili (12) en Howick (13) zijn „vreselijk aangeslagen” door de definitieve afwijzing van hun asielaanvraag door de Raad van State. „Ze wisten dat het beide kanten op kon, maar hebben tot het laatste toe hoop gehad”, zegt Esther van Dijken, die in nauw contact met de familie staat en de kinderen ook na de uitspraak heeft gesproken.

De hoogste bestuursrechter bepaalde vrijdag dat de in Nederland opgegroeide kinderen in navolging van hun moeder naar Armenië uitgezet moeten worden. „Weer krijgen wij de schuld dat mamma onze moeder is, zeiden ze”, vertelt Van Dijken, die als PvdA-lid meer kinderen in asielprocedures probeert te helpen.

Voor Howick en Lili is de nabije toekomst ongewis. Mogelijk zullen ze in een weeshuis terechtkomen. „Hun moeder woont in zeer slechte omstandigheden. Ze vragen zich af: waar is mijn huis, waar staat mijn school, wie haalt mij op van het vliegveld? Staatssecretaris Mark Harbers zegt: ik heb contact met de autoriteiten en heb er vertrouwen in. Maar in Armenië zijn kinderrechten heel ver weg. Het is in geen velden of wegen te vergelijken met Nederland”, zegt Van Dijken.