Houten zweefvliegtuig WOII kost Renkum geld

De gemeenteraad van Renkum gaat onderzoek doen naar de gang van zaken rond de replica van een houten zweefvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog die bij de Airborneherdenking in september in de gemeente te zien was. De Britse prins Charles en hoogbejaarde veteranen waren niet bij de Horsa Glider weg te slaan, maar er is veel onduidelijkheid over de kosten van het project.

De gemeente rekende op een subsidie van de provincie Gelderland van 100.000 euro, maar pas na de herdenking bleek dat die bijdrage niet is toegekend, schrijft het Renkumse college in een brief aan de raad. Het college erkent dat de gemeenteraad meermalen heeft gevraagd naar de kosten, maar omdat de voorlopige eindafrekening pas recent bekend is geworden, voelde de projectorganisatie „geen aanleiding om eerder informatie te delen met de raad.”

De rekening staat volgens het college nu op ruim 52.000 euro. De gemeente wil daarvoor speciale potjes aanspreken, zodat het bedrag grotendeels is gedekt. Het project was een succes doordat foto’s de hele wereld zijn overgegaan, vindt de gemeente. De Horsa Glider is overgebracht naar het Oorlogsmuseum in Overloon.