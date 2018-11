Enkele winkelketens gaan een achtdelige houten stapeltoren terughalen. Het blijkt dat er kleine stukjes of splinters vanaf kunnen komen en dat is gevaarlijk voor kleine kinderen.

Het gaat om een stapeltoren die - tot recent - is verkocht door onder meer Bart Smit, Intertoys en Marskramer. Het speelgoed is geleverd door Able Gifts & Toy Co. Ltd.