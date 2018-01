Houten is Fietsstad van het jaar

Houten is de beste fietsstad van Nederland. Dat is de uitkomst van de verkiezing van Fietsstad 2018 van de Fietsersbond. Het is de tweede keer dat Houten de titel wint. In 2008 behaalde de Utrechtse plaats ook al de eerste plek.

,Sindsdien heeft de gemeente niet stilgezeten. Bij station Houten werd een innovatief fietstransferium gebouwd waar fietsers naadloos kunnen overstappen op de trein", aldus de Fietsersbond. „Er is continu aandacht voor de fietser. Het is een opvallende gemeente,” zegt directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond. „De consequente keuze voor de fiets als volwaardig vervoermiddel leidt tot een gemeente waar fietsen nog meer de norm is geworden.”

De verkiezing Fietsstad is gebaseerd op een enquête die door 45.000 mensen is ingevuld. Ze gaven zo hun mening over het fietsen in hun gemeente. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat reikte de titel dinsdagmiddag uit aan Houten.

Eerder waren onder meer Zwolle en Nijmegen Fietsstad.