„Houd je het vol, jongen? Leg een nat washandje op je hoofd”

Warm, warmer, warmst. Nederland kampt met extreme hitte. Op zontoer in de Betuwe.

„Ik zweet erg. Ik heb veel last van de warmte”, zegt Fred Verweij (55) donderdagochtend. Het zweet parelt boven zijn lippen. De man, die kampt met hersenletsel, zit in zijn rolstoel in de gemeenschapsruimte van zorgcentrum Beatrix in Culemborg, een van de locaties van Zorgcentra De Betuwe. In de middaguren, op het heetst van de dag, is het niet te doen om een tochtje te maken met zijn scootmobiel. „Dan ga ik maar een uurtje slapen.”

Hitte houdt Nederland gevangen. Weerrecords sneuvelen. In Eindhoven werd het woensdag 39,3 graden. Nooit eerder was het in Nederland zo warm. Donderdag wordt mogelijk de 40 graden aangetikt.

Voetbad

Net als talloze verzorgingshuizen neemt ook zorgcentrum Beatrix (ongeveer 130 cliënten) maatregelen om de senioren te beschermen tegen de hitte. Zo staan er mobiele airco’s in de zorgwoningen, blijven lampen uit omdat die warmte uitstralen en krijgen de bewoners extra water en ijsjes. „Onze cliënten zijn kwetsbaar. Bijvoorbeeld vanwege kortademigheid. We houden een extra oogje in het zeil”, legt zegsvrouw Iris van Uden uit. „Zo nodig geven we bewoners bijvoorbeeld een verfrissend voetbadje.”

Een personeelslid loopt naar een oudere man. In het opberg- rek van zijn rollator liggen speelgoedbeertjes. „Houd je het een beetje vol, jongen? Leg af en toe even een nat washandje op je hoofd.”

De hitte speelt ook het personeel parten, zegt verzorgende Lotte Waardenburg (25). „Zeker de ochtenden zijn pittig. Dan is het de tijd van douchen, aankleden, steunkousen aantrekken. Mensen zijn dan weer lekker schoon en fris, maar de verzorgenden kunnen daarna wel een douche gebruiken.”

Puzzeltje

Omdat sommige ouderen van nature al rustig zijn, ondervinden zij niet altijd even veel hinder van de hitte, zegt Waardenburg. „Veel cliënten brengen hun dag grotendeels aan tafel door. Een krantje, een puzzeltje. Toen het een paar jaar geleden ook zo warm was, liep het zweet langs mijn rug. Maar een cliënte vroeg of ik haar een vest wilde aandoen omdat ze het zo koud had.”

In de gemeenschapsruimte haalt een bewoner zijn draagbare radio te voorschijn. Duitse en Nederlandse liedjes schallen rond. „Oh, Jenny , ik wou dat ik haar kussen kon. Zo heerlijk in de morgenzon.”

Golfplaten

Werken in beschermende kleding is deze extreem warme dagen niet altijd een pretje. Daar weet Hans van Schaik van mee te praten. Samen met collega’s verwijdert hij golfplaten van een pand nabij Waardenburg, in het westen van de Betuwe.

De mannen lopen rond in rode pakken en gezichtsbeschermende kappen. „We drinken veel. We proberen de warmte voor te zijn. De gang wordt steeds minder”, roept Van Schaik vanachter zijn mondkap. Hij bedoelt kennelijk dat het werktempo daalt naarmate de temperatuur stijgt. Ze zijn vroeg begonnen. „Om elf, twaalf uur is het te warm. Dan stoppen we ermee.”

