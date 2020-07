‘Houd anderhalve meter afstand bij boerenprotest’

Bij het boerenprotest moeten de demonstranten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Niet alleen op het demonstratieterrein, maar ook tijdens de wandeling daarnaartoe en op de parkeerplaatsen waar de deelnemers hun auto’s hebben neergezet. Daar heeft de Veiligheidsregio Utrecht ze aan herinnerd.

Op het demonstratieterrein staan markeringen op de grond, zodat mensen weten waar ze kunnen staan om genoeg afstand van elkaar te houden. „Maar we zagen dat mensen bij het uitstappen uit de auto naar elkaar toe kwamen, en dat gebeurde ook toen mensen met elkaar naar het terrein liepen. In het hele land zien we dat mensen steeds minder afstand houden”, legt een woordvoerster van de Veiligheidsregio uit. Op het podium heeft een spreker de aanwezigen ook opgeroepen om genoeg afstand te houden.

De 1,5 meterregel is ingesteld vanwege het coronavirus. De autoriteiten zullen erop letten en zullen mensen erop aanspreken als dat nodig is, zegt de veiligheidsregio.

Bij het protest zijn ook nauwelijks mensen die mondkapjes dragen, maar dat is niet verplicht.