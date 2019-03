„Hou levenslang Drentse roofmoorden overeind”

De levenslange straf die de broers Admilson en Marcos R. opgelegd kregen voor drie roofmoorden in Drenthe, moet in stand blijven. Dat heeft de advocaat-generaal aan de Hoge Raad geadviseerd. De cassatie bij de hoogste rechter was aangespannen door de verdediging en door de nabestaanden van de slachtoffers.

Bij de roofmoorden werd in 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo gedood met een vuurwapen en in 2013 werd het echtpaar Veenendaal in Exloo gewurgd.

De advocaat van de jongste broer Marcos vond het onterecht dat hij is veroordeeld voor het medeplegen van de moord op de man uit Dwingeloo. De broers zouden alleen van plan zijn hem te beroven en daarom was er geen voorbedachte raad. Ook vonden de dertigers dat de levenslange celstraf in strijd is met het Europese verbod op onmenselijke behandeling of bestraffing.

Maar de advocaat-generaal verwerpt die klachten. De jongste broer is volgens haar volledig opgetrokken met zijn oudere broer. Wie er uiteindelijk schoot, is niet van doorslaggevende betekenis. Ook zijn er voldoende resocialisatiemogelijkheden en is de detentie niet onmenselijk, aldus het advies.

Ook de klachten die nabestaanden indienden over de hoogte van de schadevergoeding, zijn volgens de advocaat-generaal niet gegrond.

De Hoge Raad zal later uitspraak doen over de kwestie.