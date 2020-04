Hotels starten rustig aan weer op

Hotels in Nederland starten rustig aan weer op na de eerste klap van het coronavirus. De Heerlickheijd van Ermelo, een hotel op de Veluwe, is woensdag zelfs weer begonnen met het openen van de horecagelegenheden. Bij Van der Valk blijft het voorlopig nog beperkt tot roomservice.

„Wij merken dat mensen eraantoe zijn om ontspanning te zoeken in een andere omgeving dan thuis en waar voldoende ruimte is om verantwoord en veilig er even tussenuit te zijn. Na een aantal weken stilte en vele annuleringen, zijn er nu weer gasten die reserveren”, zegt eigenares Janette Sybrandy van De Heerlickheijd.

„Om het goed te kunnen managen hebben wij protocollen ontwikkeld zodat we te allen tijde verantwoord en volgens de RIVM-richtlijnen en noodverordening kunnen faciliteren.” Volgens Sybrandy is het hotel de voorloper als het gaat om het openstellen van het hotel voor een weekendje weg of een vakantie.

In het restaurant wordt gebruikgemaakt van handschoenen en extra tafels. Er wordt bediend met een trolley, waardoor de bediening op 1,5 meter afstand van de gasten blijft. Ook het ontbijtbuffet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Bij hotelketen Van der Valk is het alleen mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een kamer te reserveren. Sommige vestigingen zijn gesloten of nog in gebruik als zorghotel. Het aantal boekingen neemt wel weer licht toe.

„Onze horeca is nog gesloten en we bieden momenteel alleen roomservice aan. We zijn natuurlijk aan het kijken naar de mogelijkheden voor de komende maanden. Doordat we ruim zijn opgezet kunnen we makkelijker voldoen aan de 1,5 metermaatregel. Al zullen we wel flink inleveren op de omzet”, zegt woordvoerder Vincent van Leeuwen.

„Er vinden gesprekken plaats met Horeca Nederland over de te nemen maatregelen. Tijdens Pasen was het ook mogelijk om maaltijden af te halen en we zagen dat daar flink gebruik van werd gemaakt.”

De vestigingen van Eden Hotels gaan, met uitzondering van de vestiging in Amsterdam, op donderdag en vrijdag weer open. De horeca blijft gesloten, maar daar denkt Eden Hotels iets op te hebben gevonden.

„Uiteraard is de bezettingsgraad aanzienlijk lager dan voor de coronacrisis, maar er is wel degelijk vraag”, aldus directeur Leon Dijkstra. „Het is fijn om zakelijke reizigers een overnachtingsplek te kunnen bieden. Omdat onze restaurants en bars nog niet open mogen, gaan we samenwerken met lokale restaurants die maaltijden kunnen bezorgen. Zo steunen we meteen de lokale ondernemers.”

Of de horeca wel of niet open mag hangt per regio af van de noodverordening.