Hotels in provincies krijgen annuleringen van Belgen en Duitsers

Hotels in Noord- en Zuid-Holland krijgen donderdagochtend al meerdere annuleringen binnen van Duitse en Belgische gasten. Woensdagavond verklaarde zowel België als Duitsland de twee provincies tot risicogebied. Wie na een verblijf vanuit de regio naar het zuiden of het oosten reist, moet een coronatest ondergaan en in quarantaine.

Het Sir Adam Hotel in Amsterdam heeft donderdagochtend al meerdere annuleringen van Duitsers en Belgen binnen. „Terwijl zij nu juist de grootste groep gasten vormen.” Het NH Hotel bij Schiphol krijgt veel vragen van mensen die hun bezoek willen uitstellen naar een later moment.

Ook bij een locatie van de keten in Den Haag kregen ze die vraag sinds woensdag al enkele keren. „We boeken de overnachtingen nu om naar oktober.” Het kleinere budgethotel Aquarius Hotel in Scheveningen krijgt ook annuleringen voor later in het jaar. „En het gaan er denk ik nog veel meer worden. Het is vreselijk.”