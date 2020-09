Hoteleigenaren en toeristen boos over reisadvies Griekse eilanden

Vakantiegangers en hoteleigenaren zijn verontwaardigd over het besluit van de Nederlandse overheid om het reisadvies voor de Griekse eilanden aan te passen. Men vraagt zich af waarom het reisadvies voor alle meer dan tweehonderd bewoonde eilanden op oranje is gezet. Gebieden met code oranje worden afgeraden als vakantiebestemming. Mensen die terugkeren van een Grieks eiland moeten daarom bij thuiskomst tien dagen in quarantaine.

„Het besluit is superoverdreven”, zegt Renate Verlaan, eigenaresse van een pension op Paros. „Wij hebben geen coronabesmettingen op dit eiland. Dus waarom moet het reisadvies ook voor ons worden aangepast?” Fred Wilschut, die een villa verhuurt op Kreta: „Hier was het laatste bericht vier besmettingen. Iedereen vindt het belachelijk en onbegrijpelijk.” 90 procent van Wilschuts gasten zijn Nederlands. „De verhuur is naar nul teruggegaan.”

Ook toeristen op de Griekse eilanden zijn boos over het besluit. „Wij zijn juist naar Kefalonia gegaan omdat hier geen besmettingen zijn”, zegt Paul Marselje uit Haarlem, die samen met zijn vrouw maandagavond op het eiland aankwam. „Waarom kan er voor Amsterdam en Rotterdam wel apart beleid worden gemaakt en hier niet?” Ook de Tielse Melissa Gijssen, die op Karpathos zit, vindt het onbegrijpelijk. „Mensen hier zeggen dat er al drie maanden geen besmettingen zijn geweest.”

Reisorganisatie TUI wil alle 6500 Nederlandse toeristen die op dit moment op Griekse eilanden zitten binnen een week naar huis halen. Ook Corendon biedt vakantiegangers, ruim 3500 op de eilanden, de mogelijkheid aan eerder terug te gaan. Geboekte reizen worden bij beide organisaties geannuleerd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte het aangepaste reisadvies maandagavond bekend, in navolging van advies van het RIVM. Dat constateerde dat er steeds meer besmette mensen uit Griekenland naar Nederland komen. „Bovendien is de testcapaciteit op kleinere Griekse eilanden beperkt”, legt een woordvoerder uit. „We hebben daarom geen goed beeld van de situatie op veel eilanden.” Volgens hem moeten ook Grieken zelf die van een eiland naar het vaste land reizen om die reden een test doen.