Het Wings Hotel op Rotterdam The Hague Airport is zaterdag ontruimd wegens een bommelding. Dat meldt de marechaussee. In het hotel was een modeshow bezig. Volgens de marechaussee is iedereen in veiligheid gebracht.

Mensen kunnen niet meer op het vliegveld komen, maar het vliegverkeer heeft geen hinder van het incident. Honden van de marechaussee die zijn gespecialiseerd in het zoeken naar explosieven inspecteren het hotel.