Hotel Rotterdam ontruimd om brandje in spouw

Een hotel en kantoren in een flatgebouw aan het Weena in Rotterdam zijn donderdag ontruimd vanwege een brandje in de kelder. Het vuur zat in een spouwmuur. De brandweer had het snel geblust. Zeker honderd mensen moesten naar buiten, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Door de brand verspreidde rook zich door de zogeheten Premier Suites & Offices, schuin tegenover het Centraal Station. De brandweer ventileert het gebouw. In de tussentijd worden de mensen die het pand moesten verlaten opgevangen aan de andere kant van de straat.