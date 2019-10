Hotel Des Indes in Den Haag ontruimd

Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag is woensdagmiddag volledig ontruimd. Bij het bijvullen van chemicaliën voor het zwembad is volgens de brandweer iets fout gegaan waardoor zwavelzuur is gelekt. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze problemen hadden met de ademhaling. De gasten worden in een ander hotel opgevangen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving.

De brandweer gaat het zwembad ventileren. Een speciaal bedrijf haalt de vaten met chemicaliën op. Het hotel blijft de komende uren nog wel dicht, aldus de woordvoerder.