„Horen kroongetuige nodig voor eerlijk proces”

Mohammed R., een van de verdachten in het proces tegen een groep mannen die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties, krijgt geen eerlijk proces zolang de rechtbank het horen van kroongetuige Nabil B. blokkeert. De rechtbank laat de oren hangen naar het Openbaar Ministerie (OM) en wekt daarmee de schijn van partijdigheid.

Dat betoogde R.’s advocaat Nico Meijering vrijdag voor de wrakingskamer in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Meijering liet anderhalve maand geleden al weten dat hij andere rechters op de zaak wil. De raadsman lichtte vrijdag zijn wrakingsverzoek toe. Ook advocaat Juriaan de Vries heeft de rechtbank gewraakt, namens verdachte Zakaria el H.

Volgens het OM slaat de advocaat de plank mis en moet het verzoek worden afgewezen. Justitie ziet het wrakingsverzoek als een „verkapt appèl” (hoger beroep) tegen de beslissing van de rechtbank de kroongetuige niet bij de onderzoeksrechter te laten horen, zoals de advocaten wilden.

Volgens Meijering zit Mohammed R. al vijftien maanden in voorarrest op basis van de verklaringen van de kroongetuige, zonder dat hij deze aan de tand heeft kunnen voelen. Het OM meent dat dat een „simplistische” weergave van de situatie is. De verdenking tegen R. is ook gebaseerd op onderschepte berichten en telecomgegevens, die belastend voor R. zouden zijn.

De groep verdachten zou behoren tot de liquidatiebende van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Spijtoptant Nabil B. meldde zich in 2017 bij justitie. In maart vorig jaar werd in Amsterdam zijn broer doodgeschoten, vermoedelijk als ‘wraak’ voor Nabils verraad. Ook Saïd Razzouki, de broer van Mohammed R., wordt internationaal gezocht. Hij zou eveneens een kopstuk van de bende zijn.

De wrakingskamer doet binnen twee weken schriftelijk uitspraak. Op 18 april is de volgende tussentijdse zitting in de zaak tegen R. en de andere verdachten.