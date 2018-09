Door een brandje in een Amsterdams restaurant op de hoek van het Rembrandtplein en het Thorbeckeplein moest een aantal horecapanden uit voorzorg ontruimd worden. Ook mensen in naastgelegen hotel moesten vanwege de brand naar buiten.

De brand woedde op de begane grond in een afzuigkanaal van het restaurant. Het vuur was binnen een halfuur geblust. Om er zeker van te zijn dat verder in de schacht geen brandhaarden meer zijn, heeft de brandweer delen ervan moeten slopen.