In Apeldoorn is in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op een horecapand. In het gebouw was op het moment van de beschieting niemand aanwezig. Er is dan ook niemand gewond geraakt, aldus de politie.

Het pand aan de Hoofdstraat werd rond 03.00 uur onder vuur genomen. Ondanks een zoektocht, waarbij onder meer ook een helikopter werd ingezet, werden de daders niet meer aangetroffen. De politie is op zoek naar twee mannen die bij het incident zijn gezien.