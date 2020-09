Horecaondernemers: vroegere sluiting maakt cafés kapot

Het voornemen van een verplichte horeca-sluitingstijd van 01.00 uur in de Randstad zet kwaad bloed bij horeca-eigenaren. Om te overleven zijn veel horecazaken afhankelijk van de weekenden, en dus van het late tijdslot. Volgens horeca-ondernemers kan dit het einde betekenen voor een groot aantal cafés.

Herman Hell, eigenaar van twaalf horecazaken in de regio Rotterdam, wijst op het belang van het tijdblok van 10.00 tot 02.00 uur: „Door de coronacrisis werken en lunchen mensen thuis, dus moeten de horeca het hebben van diner en avondbezoek. Als het licht al om middernacht aan gaat, zullen mensen ’s avonds wegblijven omdat ze alweer na anderhalf uur weg worden gestuurd.”

Won Yip, horecamagnaat in Amsterdam en investeerder, beaamt dat: „Veel kroegen zijn afhankelijk van de weekenden en dus van de uren na middernacht. Na een half jaar coronacrisis staan veel bedrijven op wankelen. De registratieplicht bracht een hoop rompslomp met zich mee, en nu deze maatregelen weer. Het probleem van de besmettingen los je hier niet mee op en de horeca gaat kapot.”

Horeca-ondernemer en voorzitter van de Haagse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Horeca, Maarten Hinloopen, is ook niet blij met het voornemen van vroege sluiting: „Het is volkomen onzin. De maatregel zal eerder contraproductief werken, want jongeren gaan thuis geen boek lezen. In de horeca moedigen we jongeren aan om afstand te houden en bij een waarschuwing doen ze dat ook. Dat gebeurt bij privéfeesten natuurlijk niet. Ook zitten jongeren thuis vaak in kleine ruimtes op elkaar. Ze kunnen de horeca beter juist ruimere openingstijden geven om controle te krijgen over de besmettingen.”

Hell vult aan dat de overheid volgens hem een „obsessie met de horeca heeft, terwijl de oplossing juist bij de horeca ligt”.

Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) omschreef de nieuwe coronamaatregelen donderdag al als „symboolpolitiek” van het kabinet om daadkrachtig over te komen. Ook verwacht hij dat de maatregelen juist tot verstoring van de openbare orde leiden.

Volgens ingewijden zullen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in de persconferentie vrijdagavond meedelen dat in de horeca in de Randstad vanaf 00.00 uur niemand meer naar binnen mag en dat om 01.00 uur de tenten moeten sluiten. Daarnaast mag een groep nog uit maximaal 50 mensen bestaan.

Het kabinet voerde donderdag overleg met de voorzitters van de zes veiligheidsregio’s in de Randstad waar de afgelopen tijd veel nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.