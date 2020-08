Horecagelegenheden in Amsterdam dicht om coronaregels

Meerdere horecagelegenheden in Amsterdam zijn per direct gesloten wegens overtreding van de noodverordening. Het gaat om café Reality aan de Reguliersdwarsstraat, evenementencentrum LoFi aan de Basisweg en de Supperclub Cruise.

Voor de cafés geldt de sluiting voor minimaal vier weken. In het geval van de Supperclub geldt dat gedurende vier weken geen evenement op de boot mag worden georganiseerd op straffe van een dwangsom van een kwart miljoen euro.

LoFi is gesloten nadat toezichthouders in burger een „groot aantal” overtredingen van de noodverordening constateerden. Bezoekers werden gefaciliteerd en uitgenodigd om die overtredingen te begaan, meldt de gemeente. Bij café Reality aan de Reguliersdwarsstraat zag de politie meerdere malen dat op het buitenterras geen of onvoldoende maatregelen waren getroffen om bezoekers genoeg afstand tot elkaar te laten houden. Ook op de Supperclub Cruise waren er geen maatregelen om de aanwezigen voldoende afstand te laten houden.

De zaken mogen pas weer open als er een goedgekeurd plan van aanpak is. De uitgaansgelegenheden zijn gesloten op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Femke Halsema. De Amsterdamse GGD en de veiligheidsregio maken zich zorgen over de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in de dichtbevolkte stad Amsterdam.

Eerder zijn om gezondheidsredenen horecazaken in de hoofdstad gesloten nadat er besmettingen waren geconstateerd.