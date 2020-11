Horecabranche: gebrek aan perspectief teleurstellend

Het is voor horecaondernemers teleurstellend dat ze nog geen zicht hebben op het moment waarop eet- en drinkgelegenheden weer open kunnen. Dat zei Dirk Beljaarts, directeur van belangenorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN), in een reactie op de persconferentie van het kabinet over het coronabeleid.

„We hebben gehoord dat er op 8 december wat meer duidelijk wordt. Dan heb je nog maar tweeënhalve week tot de kerst en dat is rijkelijk laat”, aldus Beljaarts. „Voor horecaondernemers is het een hard gelag dat andere delen van de lockdown weer worden opgeheven, maar dat de horeca niet genoemd wordt.”

Onder andere musea, bioscopen en casino’s kunnen weer open nadat ze twee weken geleden dicht moesten wegens een aanscherping van het coronabeleid. „We zijn de laatsten om te zeggen dat ze weer dicht moeten, maar het zijn niet de eerste levensbehoeften. Het is voor horecaondernemers moeilijk te verteren dat de samenleving weer op stoom komt, maar zij zelf werkeloos thuiszitten.”

KHN overlegt ondertussen met het kabinet op „slimme” manieren waarop restaurants en cafés weer open kunnen zonder dat er te grote groepen mensen dicht op elkaar komen te zitten. De horecasector stelt daarbij regels voor waarbij wordt gekeken naar het aantal beschikbare vierkante meters per gast, zodat het maximaal aantal horecabezoekers wordt afgestemd op de ruimte die voorhanden is. Zo zitten grote congreszalen bijvoorbeeld niet met een maximumaantal van maar dertig personen.

Beljaarts eist tegelijkertijd dat het kabinet met een wetenschappelijke onderbouwing komt voor de effectiviteit van de horecasluiting tegen coronabesmettingen. In zijn ogen is dat bewijs er nu niet. „Zelfs in Kamerbrieven blijft het bij aannames, zonder linkjes naar onderzoek”, zegt hij. „Je hebt als kabinet ook een zorgplicht naar de ‘BV Nederland’. Als je de beslissing neemt de horeca te sluiten, heb je ook de verplichting om de onderbouwing op tafel te leggen.”

Ondertussen neemt de financiële nood bij ondernemers in de horeca volgens Beljaarts toe. Leveranciers die aanvankelijk nog coulant waren met het innen van rekeningen, maken nu aanstalten dat toch te gaan doen. Dat kan leiden tot een golf aan faillissementen. „Ondernemers hebben 3,5 miljard tot 4 miljard aan eigen vermogen ingelegd om overeind te blijven. We krijgen berichten van leden met de vraag of ze hun pensioenvoorziening moeten opeten. De kans is groot dat je dan onder de armoedegrens valt”, zegt Beljaarts.