Horeca Nijmegen kan hulp vragen bij corona-problemen

Kroegen in Nijmegen die gasten hebben die zich echt niet aan de coronaregels willen houden, kunnen de hulp van politie en toezichthouders inroepen. De gemeente biedt ook gratis adviesgesprekken aan voor horecaondernemers die met het oog op de winter niet weten hoe ze hun zaak coronaproof kunnen maken. Dat schrijft de Nijmeegse burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid Hubert Bruls vrijdag in een brief aan alle kroegbazen in zijn stad.

Donderdag kondigde Bruls een nader onderzoek aan naar fikse corona-uitbraken in drie studentenkroegen in Nijmegen. Die drie zaken zijn gesloten en Bruls verwacht dat nog meer cafés de deuren moeten sluiten. „Dat heeft heel wat losgemaakt”, concludeert de burgemeester. Bruls had vrijdag een gesprek met vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „Zij hebben mij duidelijk uw zorgen overgebracht”, schrijft hij aan de kroegbazen.

Volgens Bruls heeft de GGD in elk van de nu gesloten zaken twee of drie clusters van meerdere met corona besmette personen gevonden. „De GGD acht het zeer aannemelijk dat die besmettingen in deze gelegenheden hebben plaatsgevonden. Het is dus niet zo dat er direct een sluiting volgt als er enkele besmette personen in uw zaak zijn geweest”, benadrukt hij. Eén horecaondernemer heeft zelf al besloten om de binnenruimtes van zijn zaken voorlopig te sluiten. Hij houdt alleen twee terrassen open.

Het onderzoek moet uitwijzen of er elders in de stad ook coronarisico’s zijn. Zo zouden er coronabesmettingen in studentencomplexen zijn. KHN wijst nadrukkelijk naar supermarkten en andere winkels waar het vaak te druk is. Politie en toezichthouders gaan vanaf vrijdag met name in de nachtelijke uren extra controleren op het naleven van de coronaregels in Nijmeegse horecazaken.