Horeca Nederland roept hulp in van Sinterklaas

In een poging om de horeca zo snel mogelijk weer open te krijgen, heeft Koninklijke Horeca Nederland zich nu zelfs gericht tot Sinterklaas. In een advertentie in diverse landelijke kranten heeft de brancheorganisatie een gedicht geschreven aan ‘de Grote Baas’ met daarbij een foto van een grote oranje wortel.

Hiermee zegt Horeca Nederland te doelen op de wortel die door premier Mark Rutte en zijn ‘knechten’ aan de horeca wordt voorgehouden. „Maar als het zo blijft gaat onze branche er onderdoor. Hij biedt de horeca totaal geen uitzicht op beter. Zoals we al zeiden, het werkt voor geen 1,5 meter.”

De brancheorganisatie richt zich ook tot het UWV. „Dus UWV hopelijk lezen jullie met de Sint mee. Betaal de transitievergoeding direct bij het congé. Maak deeltijd WW mogelijk voor onze mensen. Dit is wat we hen het allerliefste wensen. Dan kan iedereen gewoon weer aan de slag op de dag dat de horeca weer open mag. Want dat is het allermooiste sinterklaascadeau ooit. Dat de Nederlandse horeca de deuren weer opengooit. Al denken we niet dat het al op uw verjaardag is. Dus Sint geeft ons op 5 december zicht op kerstmis.”