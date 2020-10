Horeca moedeloos: schulden stapelen zich op

De horeca is de wanhoop nabij. Veel ondernemers zijn moedeloos door de boodschap van minister De Jonge dat de huidige coronamaatregelen tot zeker december van kracht blijven.

„Voor veel ondernemers is dat een zware dobber. Het eigen vermogen is vaak voor een groot deel op en de schulden stapelen zich op”, zegt voorman Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland.

Waar De Jonge opriep tot volhouden is dat voor veel horecaondernemers geen optie meer, zegt Willemsen. „We lopen het laatste kwartaal een omzet van zo’n 7 miljard euro mis. Een gigantisch bedrag. Er moet nu zo’n 1,5 miljard euro aan eigen vermogen worden betaald, maar dat geld is er simpelweg niet.” Willemsen stelt De Jonge in brieven om een onderbouwing van de maatregelen te hebben gevraagd. „Maar daar is geen enkel antwoord op gekomen. Ronduit asociaal.”

Fooi

De voorman is ook over het geboden steunpakket van vier miljoen euro extra, waar dinsdag al eerder nieuws over naar buiten kwam, niet te spreken. „Het is niet meer dan een goedbedoelde fooi. Als we honderd procent gesloten moeten blijven, moeten we ook honderd procent gecompenseerd worden door de overheid.”