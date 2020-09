‘Horeca krijgt altijd de schuld omdat we als enige registreren’

Het is heel goed mogelijk dat de coronabesmettingen in tot nu toe drie studentenkroegen in Nijmegen ergens anders zijn begonnen. Bijvoorbeeld in een plaatselijke supermarkt of in de detailhandel. Maar omdat de horeca de enige sector in Nederland is die een verplichte registratie van bezoekers bijhoudt, komen cafés altijd als de verspreider uit een onderzoek naar voren. „Simpelweg omdat er van bezoekers op andere drukke plekken geen gegevens zijn”, zegt Sander Wind, regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gelderland.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, kondigde donderdag een uitgebreid onderzoek aan naar de oorzaak van ongeveer tachtig coronabesmettingen, die zijn te herleiden naar drie studentenkroegen, die om die reden gesloten zijn. Bruls verwacht dat het aantal besmettingen nog zal toenemen en dat meer cafés in zijn stad zullen moeten sluiten. Hij gaf donderdag nog niemand de schuld van de problemen, maar gaat vrijdag wel met de horeca praten over de situatie.

Volgens Wind houdt de horeca zich vrijwel overal heel goed aan de coronaregels. „De horeca is een soort handhaver geworden, al strookt dat totaal niet met ons gevoel voor gastvrijheid. Het is ook goed als excessen worden aangepakt. Maar juist omdat er alleen bij de horeca gegevens van bezoekers te vinden zijn, lijkt het of kroegen een soort superverspreider zijn. Kijk echter eens naar drukke supermarkten, waar ook studenten komen. Of denk aan scholieren, die vaak een bijbaantje hebben in de horeca, terwijl er op allerlei scholen corona wordt geconstateerd. De brandhaard kan overal zijn.”

De brancheorganisatie maakt zich volgens Wind wel zorgen over de Nijmeegse problemen. „Vanwege de veiligheid in het algemeen en vanwege de gevolgen die dat voor de horeca kan hebben. En ook omdat Bruls nogal van de stevige taal en aanpak is.”