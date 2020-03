Horeca houdt zich over het algemeen aan verplichte sluiting

Het lijkt erop dat de Nederlandse horeca zich goed houdt aan de verplichte sluiting die verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk moet voorkomen. Alle café’s en restaurants, maar ook sauna’s en sportscholen moeten sinds zondag 18.00 uur hun deuren drie weken dichthouden.

In Amsterdam hebben veel horecagelegenheden de nieuwe maatregelen zondagavond direct opgevolgd, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. „Op een enkele uitzondering na die het nieuws nog niet had meegekregen.” De veiligheidsregio bespreekt maandag hoe de naleving de komende tijd in de gaten wordt gehouden. „Als blijkt dat iedereen zich eraan houdt, hoeven we niet te handhaven. Maar als we te veel uitzonderingen zien, dan wel. We gaan ervan uit dat de hele stad dit opvolgt.”

Dat is ook de verwachting van de politie in de hoofdstad. Als agenten of toezichthouders een horecagelegenheid zien die toch open is, dan zal de ondernemer daarop worden aangesproken en de aanwezige personen worden verwijderd, zegt een politiewoordvoerder. „In het uiterste geval riskeert een ondernemer zijn vergunning.” Maandag had de politie nog geen enkel signaal dat ondernemers zich niet aan de sluitingsmaatregel houden. „Het is ook ondoenlijk. Het wordt binnen een paar minuten gemeld.”

In Arnhem moesten enkele horeca-uitbaters zondagavond wel worden „geattendeerd” op de verplichte sluiting, zegt burgemeester Ahmed Marcouch. Boetes zijn nog niet uitgedeeld. Hij maakt zich wel zorgen over toename van de drugshandel op straat nu de koffieshops dicht zijn. „Dealen op straat heeft direct effect op de veiligheid in de stad. Daar moeten we goed op letten.” Marcouch vindt handhaven op het horecaverbod nu geen prioriteit voor de politie. „Agenten zijn vooral nodig om noodhulp te bieden op cruciale momenten.”

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid begint maandag al wel meteen met het controleren van de horeca. Uitbaters die zich niet aan de verscherpte regels houden krijgen een boete, laat de voorzitter van de veiligheidsregio en tevens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen weten. Alle ondernemers in het uitgestrekte gebied hebben zondagavond informatie gekregen via de veiligheidsregio.

Ook op een ander gebied moet de politie handhaven, maar dat was weken voor de verspreiding van het coronavirus al bekend. Sinds maandagochtend 06.00 uur geldt op alle Nederlandse snelwegen de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Er wordt niet extra intensief gehandhaafd, maar agenten knijpen ook geen oogje toe als ze iemand betrappen die zich niet houdt aan de lagere maximum snelheid.