Horeca boos over gebrek aan perspectief

De persconferentie van premier Rutte over de coronamaatregelen heeft tot boosheid geleid bij branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Dat heeft algemeen directeur Dirk Beljaarts tegen het ANP gezegd. Ondernemers misten in de beslissingen een perspectief op verbetering. „Er werd helemaal niet gesproken over de economie of de horeca, het blijft een medisch verhaal. Het enige wat is gebeurd is dat een klein stipje op de horizon wat verder weg is geschoven.”

De horeca snakt volgens KHN naar verlichting van de maatregelen. Die hakken er hard in omdat cafés helemaal gesloten moeten blijven terwijl restaurants alleen open mogen zijn voor afhaal en bezorging. „10 procent van de horeca-ondernemers zegt nu al geen buffer meer te hebben”, vertelt Beljaarts. „Ik durf te zeggen dat dat deel van alle bedrijven omvalt. Als de NOW-regeling niet wordt verbeterd, zou zelfs een kwart tot een derde van alle horecazaken kunnen verdwijnen”, voorspelt hij. Doordat er veel flexwerkers in de horeca werken, zijn de werkgeverspremies relatief hoog en biedt de NOW-regeling, waarmee de overheid een deel van de loonkosten voor zijn rekening neemt, minder soelaas dan bij andere bedrijfstakken.

Als horecabedrijven weer open mogen in de 1,5 metereconomie zal dat voor veel bedrijven bovendien weinig soelaas bieden. „De omzet komt dan op een derde uit van wat je normaal kunt halen.” Bij veel horecabedrijven is het bij normale omstandigheden al geen vetpot, benadrukt hij. „De marges zijn klein en het is stoeien om te overleven.”

Beljaarts begrijpt goed dat de volksgezondheid voor alles gaat, maar denkt dat de economische gevolgen nu ondergeschikt worden gemaakt. Terwijl volgens hem aandacht voor allebei mogelijk is. „Er werd gezegd: ‘de Staat heeft diepe zakken, die mogen leeg en we laten u niet vallen’, maar daar merken we weinig van.” Hij wil dan ook dat er een nieuw steunpakket komt. „We zouden de garantie moeten krijgen dat we niet failliet gaan, maar de hoop daarop wordt steeds minder.”

Als er niet snel meer duidelijkheid komt over meer steun, verwacht Beljaarts dat ondernemers zelf de stekker uit hun bedrijf trekken. „Er werken 340.000 mensen in de horeca. Als daarvan een kwart of een derde op straat komt te staan kun je zelf narekenen wat dat de overheid kost.”