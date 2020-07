Horeca Amsterdam dicht wegens coronabesmettingen

Bij drie Amsterdamse horecagelegenheden zijn deze week coronabesmettingen geconstateerd, meldt de stad. De besmettingen zijn in beeld gekomen tijdens het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert.

Er is besloten de horecazaken bij naam te noemen, zodat recente bezoekers geïnformeerd zijn. Het gaat om In the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein en café Zwart op de Dam.

Bij In the City gaat het om tien besmette personen van wie herleid is dat ze er waren, bij No Rules om vier. Bij café Zwart werkte een personeelslid een aantal dagen terwijl deze persoon klachten had. Later testte deze positief op Covid-19. Een bron- en contactonderzoek is inmiddels gestart.

In the City gaat vrijwillig twee weken dicht. No Rules sluit het bargedeelte voor twee weken, maar houdt het restaurant open. De binnenruimte van Café Zwart gaat dicht, maar het terras blijft open. Recente bezoekers van de horecazaken met klachten worden geadviseerd zich te laten testen.