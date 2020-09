Hoornbeeckstudenten denken na over burgerschap

Christelijke jongeren leven vaak in verschillende werelden. „Het is zo gemakkelijk om de wereld tegemoet te komen. Maar niet de wereld, maar Gods volk heeft toekomst”, zei ds. A. C. Rijken tijdens de jaaropening van het Hoornbeeck College.

Ds. Rijken, voorzitter van de identiteitsraad, sprak maandagavond in de Amersfoortse Elimkerk over het thema ”Burger van twee werelden”.

Als voorbeeld noemt hij Ruth, ook een burger van twee werelden. „Ruth ging met haar schoonmoeder Naomi mee, naar haar land en volk, omdat ze de God van dat volk had liefgekregen.”

De hersteld hervormde predikant waarschuwt de studenten tegelijkertijd voor de keus van Orpa, die niet los kon komen van Moab. „Orpa keerde terug, de kosten waren haar te hoog. Die prijs kon zij niet opbrengen. Het was een afscheid voor eeuwig. Het is zo gemakkelijk om met de wereld mee te gaan, om de wereld tegemoet te komen. Niet de wereld heeft de toekomst, maar Gods volk heeft de toekomst, bij God en in God, eeuwig en altoos.”

Locatiemanager drs. W. K. Peters sprak over hetzelfde thema. Hij stelde de jongeren drie vragen. Waar leef je voor? Wat zijn je idealen? Wat houdt je bezig?

Volgens Peters geen makkelijke vragen voor jongeren die in verschillende werelden leven; ze hebben hun leven in het gezin, op school, op hun werk, in hun hobby’s, in de kerk, op sociale media, onder vrienden en op de sportvereniging. Daarbij is er vaak een groot verschil tussen de zondag en de rest van de week.

Peters refereerde aan onderzoek van Johan Roeland, antropoloog aan de Vrije Universiteit, naar jonge christenen in de hedendaagse cultuur. Roeland geeft aan dat christelijke jongeren gefragmenteerd leven: aan de ene kant de wereld van thuis en de kerk, aan de andere kant de wereld van het internet en de jeugdcultuur. Het is haast onmogelijk om deze samen te brengen.

Waarschuwing

Peters verwees naar de manier waarop de Heere Jezus op aarde leefde. „Als je een burger bent van het aardse én het hemelse koninkrijk, kijk je intenser in de ogen van je medestudent, van een docent. Dan zie je de nood van de ander, omdat je weet uit wat voor grote nood jij gered bent.”

In de afgelopen zomervakantie overleden een student en een docent van het Hoornbeeck College. Een waarschuwing en aansporing voor de jongeren om zich te bekeren, aldus Peters. „Misschien heb je wel niets met het woord zonde of met het feit dat jij en ik de dood verdiend hebben. Maar het is niet zo belangrijk of je daar iets mee hebt: het is de werkelijkheid, er komt een einde aan het leven, en kun jij dan voor God bestaan?”

De jaaropening kon door de maatregelen rond het coronavirus slechts door een beperkt aantal bezoekers worden bijgewoond. Ruim zevenhonderd andere belangstellenden keken mee via de livestream op YouTube. Tegelijkertijd waren er bijeenkomsten in Apeldoorn, Gouda en Ridderkerk rond hetzelfde thema.

Jaaropening Van Lodensteincollege: Tweede paspoort nodig bij de hemelpoort

Echte wijsheid centraal bij jaaropening Gomarus

Voorzitter Driestar College tijdens jaaropening: Dankzij goed onderwijs herstelde land na WOII

Staan naar oprechtheid centrale boodschap in opening schooljaar Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Leerlingen Wartburg College opgeroepen om te leren op de school van Mozes en de school van Christus