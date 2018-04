Hoornbeeck en Cedrah starten samen opleiding

Woon-zorgorganisatie Cedrah en het Hoornbeeck College in Goes starten in mei een speciaal opleidingstraject, meldden de organisaties donderdag. Mensen met een verouderd zorgdiploma worden in één jaar omgeschoold tot verzorgende-IG.

Vanuit diverse woon-zorgcentra hebben mensen met een oud zorgdiploma zich aangemeld voor het traject. Dik Ravenhorst van Cedrah: „Zij verrichten nu bijvoorbeeld de werkzaamheden van helpende, maar willen graag medische handelingen uitvoeren waartoe zij nu niet bevoegd zijn.”