Hoornbeeck College Gouda opent nieuw pand

Het Hoornbeeck College in Gouda vierde donderdag 3 oktober de opening van haar nieuwe pand. Het voormalige bedrijfspand is de achterliggende maanden verbouwd. Sinds september doet het volledige pand dienst als schoolgebouw.

De officiële opening werd verricht door drie Goudse studenten, bestuursvoorzitter Willem de Potter, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en Arjen van Kralingen, locatiemanager van Hoornbeeck College Rotterdam. Zij beklommen voor de gelegenheid een klimwand.

Het pand aan het Noordelijk Halfrond, oorspronkelijk een kantoor, werd al een tijdje gebruikt door het Hoornbeeck College. Eerst huurde de school een aantal verdiepingen en in 2018 kocht ze het hele gebouw.

Locatiemanager Gert van Veldhuizen: “Een aantal jaar geleden startten we in Gouda met een nieuw team en met 305 studenten. Inmiddels studeren ruim 850 studenten aan één van onze mbo-opleidingen. We zijn dankbaar dat we als jongste Hoornbeeck-locatie de kans krijgen om onze vestiging uit te bouwen in een nieuw pand.”

Het Hoornbeeck College heeft naast Gouda nog vijf locaties, in Goes, Rotterdam, Amersfoort, Apeldoorn en Kampen. Landelijk studeren er ongeveer 7.000 studenten die christelijk onderwijs ontvangen in de richtingen Zorg & Welzijn, Technologie, Dienstverlening en Economie.