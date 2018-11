Hoop voor Museum Arnhem

ARNHEM ( ANP). Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders wil nu definitief 7,5 miljoen extra uittrekken voor de renovatie van Museum Arnhem. In totaal is dan een kleine 23 miljoen beschikbaar, inclusief 500.000 euro van de provincie. Het museum is al een jaar dicht in afwachting van de werkzaamheden, want er kon geen aannemer worden gevonden die de klus voor het beschikbare geld wilde klaren.

Binnen het verhoogde budget kunnen de verbouw en de uitbreiding van het museum wel worden gerealiseerd en nog heel duurzaam ook, hoopt het college. Het wil dat het museum op de huidige plek aan de Utrechtseweg blijft, een beetje ten westen van het centrum aan de weg richting Oosterbeek. Het uitzicht vanuit het museum op de Rijn is beroemd. Verhuizing naar de binnenstad is onderzocht, maar dat wordt duurder, kost meer tijd en levert waarschijnlijk geen extra belangstelling op. Die optie maakt geen kans meer.

Museum Arnhem zou aanvankelijk twee jaar dicht blijven voor de vernieuwing volgens plannen van Benthem Crouwel Architects. Het gebouw, een herensociëteit uit 1873 met twee latere uitbreidingen, voldoet niet meer.

Het museum, dat veel magisch-realisten herbergt, trok jaarlijks circa 60.000 bezoekers.